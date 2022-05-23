Стали известны арбитры на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

Представители РФС определились с арбитрами, которые будут работать на первых стыковых матчах между командами РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром матча между «СКА-Хабаровском» и «Химками» будет рефери Владимир Москалёв, которому будут помогать Алексей Воронцов и Владимир Миневич. Первую встречу между «Оренбургом» и «Уфой» будет обслуживать судейская бригада во главе с опытным арбитром Владиславом Безбородовым.

Напомним, что оба поединка между клубами РПЛ и ФНЛ состоятся 25 мая. Ответные встречи состоятся на стадионах команд из элитного дивизиона уже 28 мая.