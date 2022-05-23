Бывший президент «Спартака» назвал Шунина средним вратарём

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился с журналистами своим мнением по поводу игры голкипера «Динамо» Антона Шунина.

Червиченко сказал «Спорту день за днём», что он не может отнести вратаря «сине-белых» к разочарованиям этого сезона, так как Шунин сам по себе абсолютно средний голкипер, от которого сложно что-то требовать. Экс-президент «Спартака» отметил, что Шунин ничем его не может разочаровать.

Напомним, что в этом сезоне Антон Шунин провёл в российском чемпионате 26 поединков, в восьми из которых сумел отыграть на ноль. «Динамо» в итоге заняло третье место в таблице.