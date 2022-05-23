Экс-форвард «Спартака» посоветовал Дзюбе остаться в России

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался по поводу перспектив экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ари сказал ТАСС, что Дзюба является легендой РПЛ и сборной России, так что форварду следовало бы остаться в российском чемпионате. Экс-игрок «Краснодара» отметил, что 33-летнему нападающему не стоит уезжать в Европу, так как там будет сложно адаптироваться, а в таком возрасте сделать это будет весьма сложно.

Напомним, что Артём Дзюба официально сообщил о своём уходе из питерской команды. Форвард в прошедшем сезоне провёл в РПЛ в составе «Зенита» 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.