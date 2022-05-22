Титов: «Я не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов признался, что не видит определённого рисунка игры у команды.

«Честно говоря, я в принципе не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак». Ваноли покричал у бровки — команда побежала. А футбола нет», — cказал Титов Sport24.

По мнению бывшего игрока команды, главный тренер Паоло Ваноли помогает «Спартаку» своими эмоциями. В каких-то матчах «красно-белые» побеждали исключительно на эмоциональном уровне.

«Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. 29 мая команда Паоло Ваноли сразится в финале Кубка России против «Динамо».

Встреча состоится в Москве, начало – в 17:00 мск.