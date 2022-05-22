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Селюк: «Газизов грабил Федуна» эксклюзив

22 Мая 2022 • 21:23 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» обвинил генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова в растрате денег.

«Газизов – прочитанный букварь. То, что он говорит, что «Уфа» хочет перейти на самостоятельный путь и отказаться от госфинансирования? Это общие фразы для болельщиков.

Он говорит, что хочет лично содержать команду, но берёт деньги у области. Я вам приведу пример, как он делает: «Просит бюджет у Уфы миллиард двести тысяч рублей для клуба на сезон. Он, как частник даст половину и область половину. Вот, область даёт 600 миллионов, поверьте мне – это больше чем достаточно, чтобы иметь нормальную команду.

Поэтому Газизов всё врёт, поэтому его выкинули из «Спартака». Я с Заремой согласен, и когда он начинает где-то судиться – это чистая пиар-компания.

Почему? Только за два трансфера Кокорина и Урунова его надо было выгнать. Он грабил Федуна», — сказал Селюк.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Уфа Шамиль Газизов РПЛ
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