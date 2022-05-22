Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Причина вылета «Рубина» – в ошибках Слуцкого» эксклюзив

22 Мая 2022 • 10:55 Комментировать

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет казанского «Рубина» из РПЛ.

- В начале сезона «Рубин» расценивался чуть ли не как кандидат на место в призёрах, потом – на зону УЕФА, потом – на первую восьмёрку, а в конце уже смотрели, попадёт он в стыки или нет. Но чтобы «Рубин» вылетел напрямую, такого, естественно, не ожидал никто. Аналогичные разговоры пошли во второй части сезона и про «Спартак», который тоже ненамного опережал зону переходных матчей. Но если у «Спартака» где-то ещё проглядывался потенциал в плане игровых ресурсов, поддержки болельщиков и каких-то эмоциональных нюансов, то у «Рубина» были намного слабее моменты мотивации игроков и тренерского штаба. Там практически всё сводилось только к судейству и не обращалось внимание на качество игры, и в этом была самая большая ошибка.

Когда легионеры уехали, а ты сам себя убеждаешь в том, что оставшиеся футболисты не могут играть так, как те, кого ты наигрывал изначально, это ни к чему хорошему не приводит. Я был удивлён словам Леонида Викторовича Слуцкого, который сказал, что будет выстраивать новую команду. Какую новую команду, я не понимал тогда и не понимаю сейчас. Легионеры в том или ином количестве ушли из многих российских команд, но фатальным это оказалось только для «Рубина». Те же «Ростов», «Краснодар», да и в какой-то степени «Спартак» вводили своих воспитанников, а «Рубин» – нет. Но и без этого у Слуцкого были опытные квалифицированные игроки, которые прошли, как говорится, и Крым и рым, которые должны были хорошо заменить тех иностранцев, которые уехали. Однако тренер не смог подобрать ключи к команде и перестроить её на игру с позиции силы в определённых матчах. Думаю, причина вылета «Рубина» – в ошибках Слуцкого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Мая
11:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Рубина» о вылете в ФНЛ: Уход легионеров повлиял на команду? Это банальные отмазки
11:04 · Россия. Премьер-лига
В агентстве высказались о будущем Кассьерры
11:01 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Никто не ждал «Сочи» на втором месте? Главное, что мы ждали
10:49 · Россия. Премьер-лига
В РФС отреагировали на идею расширения РПЛ
10:45 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о ЦСКА: «В клубе не может быть два хозяина»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
10:27 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок»: Если бы мы выиграли у «Уфы», то сейчас были бы в отпуске, а не думали о стыках
10:20 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» повторил антирекорд РПЛ по привезённым пенальти
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» повторил клубный антирекорд в РПЛ
10:11 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина»: После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слёзы
09:58 · Россия. Премьер-лига
Шалимов одним словом описал эпичную концовку матча «Рубин» - «Уфа»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Динамовцы смазали концовку сезона
09:36 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина»: «Мы обосрались»
09:19 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» планируют выкупить защитника «Спартака»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о вылете «Рубина»: «Слуцкий обделался» 1
Все новости
Рекомендуем