Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет казанского «Рубина» из РПЛ.

- В начале сезона «Рубин» расценивался чуть ли не как кандидат на место в призёрах, потом – на зону УЕФА, потом – на первую восьмёрку, а в конце уже смотрели, попадёт он в стыки или нет. Но чтобы «Рубин» вылетел напрямую, такого, естественно, не ожидал никто. Аналогичные разговоры пошли во второй части сезона и про «Спартак», который тоже ненамного опережал зону переходных матчей. Но если у «Спартака» где-то ещё проглядывался потенциал в плане игровых ресурсов, поддержки болельщиков и каких-то эмоциональных нюансов, то у «Рубина» были намного слабее моменты мотивации игроков и тренерского штаба. Там практически всё сводилось только к судейству и не обращалось внимание на качество игры, и в этом была самая большая ошибка.

Когда легионеры уехали, а ты сам себя убеждаешь в том, что оставшиеся футболисты не могут играть так, как те, кого ты наигрывал изначально, это ни к чему хорошему не приводит. Я был удивлён словам Леонида Викторовича Слуцкого, который сказал, что будет выстраивать новую команду. Какую новую команду, я не понимал тогда и не понимаю сейчас. Легионеры в том или ином количестве ушли из многих российских команд, но фатальным это оказалось только для «Рубина». Те же «Ростов», «Краснодар», да и в какой-то степени «Спартак» вводили своих воспитанников, а «Рубин» – нет. Но и без этого у Слуцкого были опытные квалифицированные игроки, которые прошли, как говорится, и Крым и рым, которые должны были хорошо заменить тех иностранцев, которые уехали. Однако тренер не смог подобрать ключи к команде и перестроить её на игру с позиции силы в определённых матчах. Думаю, причина вылета «Рубина» – в ошибках Слуцкого.