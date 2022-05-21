Осинькин: В «Крыльях Советов» можно работать и прогрессировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал журналистам, что его всё устраивает в самарском клубе.

Осинькин в эфире «Матч Премьер» сказал, что в самарской команде можно работать и прогрессировать. Тренер отметил, что он очень постарается вместе со своим штабом выстроить в «Крыльях» игровую систему, которая позволит клубу идти дальше и побороться за медали, а не довольствоваться малым.

Напомним, что на данный момент самарская команда под шефством Осинькина занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом».