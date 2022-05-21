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В РФС отреагировали на уход Дзагоева из ЦСКА

21 Мая 2022 • 08:07 Комментировать (1)

Михаил Гершкович, член исполкома РФС, поделился мнением насчет ухода полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА.

«Алан провел очень хорошую карьеру. Но травмы, которые его преследуют, не дают ему продолжать выступать», - передает слова Михаила RT.

Ранее стало известно, что 31-летний полузащитник покинет «армейцев» по окончании сезона-2021/2022.

В составе ЦСКА Дзагоев выступал с 2008 года. Вместе с «армейцами» он три раза становился чемпионом России, четырежды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Гершкович Алан Дзагоев
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