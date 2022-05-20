Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение «армейцев» продлить контракт с Игорем Акинфеевым.

«Начать надо с того, что в ЦСКА похоже предстоят кадровые изменения. Уезжает Фернандес, уходит Дзагоев. Предстоит большая чистка. Неизвестно, что будет с легионерами. Поэтому команда будет обновляться. Насколько серьёзно - вопрос. Игорь Акинфеев - один из ветеранов команды. Он поможет в становлении команды. Акинфеев держит свой определённый уровень. Да, есть Сафонов, который тоже выделяется, есть тот же Шунин. Но Игорь держит планку. Если у него есть здоровье и желание, то почему нет.

Из ЦСКА сейчас уходит ряд игроков. В команде грядёт обновление. Неизвестно ещё до конца, кто останется. Думаю, упор будет делаться на нашу молодёжь. Молодёжная команда ЦСКА находится вверху турнирной таблицы, выигрывает медали. Я думаю, ЦСКА рискнёт и какой-то части игроков из молодёжки доверит место в основном составе. Тяжело ждать, какие изменения будут. Что касается Акинфеева, то в него верят. Руководство понимает, что он способен ещё приносить пользу команде. С этой стороны вопросов нет вообще», - сказал Масалитин.