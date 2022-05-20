Алдонин оценил карьеру Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев покинет московский ЦСКА по завершении нынешнего сезона. Своим мнением по этому поводу поделился экс-игрок сборной России Евгений Алдонин.

«Безусловно, для истории и клуба это потеря. У него была потрясающая карьера. Надо отдать ему должное», - приводит слова Алдонина «Спорт-экспресс».

31-летний хавбек выступал за «армейцев» с 2008 года. В футболке москвичей он провел 397 поединков и отметился 77 забитыми мячами.

Дзагоев - трехкратный чемпион РПЛ, четырехкратный обладатель кубка и суперкубка России в составе ЦСКА.