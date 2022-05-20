Быстров продлил контракт с «Ахматом»

Защитник «Ахмата» Марат Быстров продлил соглашение с грозненской командой.

Как сообщает пресс-служба клуба из Грозного, 29-летний футболист из Казахстана подписал с «Ахматом» новый контракт, который будет рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что Быстров перебрался в «Ахмат» два года назад из клуба «Ордабасы». До этого защитник также выступал за «Тобол», «Тамбов» и «Челябинск».

В этом сезоне Марат Быстров провёл в российском чемпионате в составе «Ахмата» 25 поединков, в которых получил три жёлтые карточки. Клуб из Грозного пока занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.