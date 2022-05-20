Мухин: Родные постоянно берут в долг и не возвращают

Российский полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что родственники постоянно просят у него деньги в долг.

Мухин сказал, что все родственники и близкие постоянно берут у него деньги в долг. Молодой футболист отметил, что он всегда старается помогать родственникам, но они практически никогда не возвращают долги, хотя к этому он уже привык.

Напомним, что Максим Мухин перебрался в «армейский» клуб из «Локомотива» в прошлом году. В этом сезоне полузащитник провёл в российском чемпионате 25 матчей, в которых получил семь жёлтых карточек.