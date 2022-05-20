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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов о моратории на вылет из РПЛ: Ничего менять не надо

20 Мая 2022 • 09:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что не нужно менять изначальный регламент, при котором две последние команды вылетают напрямую в ФНЛ, а две команды будут играть в стыках. Экс-игрок отметил, что не нужно ничего менять и ломать спортивный принцип. Кечинов считает, что введение моратория только навредит российскому футболу.

Напомним, что большинство клубов из элитного дивизиона проголосовали за введение моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне. Окончательное решение примут руководители РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Валерий Кечинов
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