Игрок «Шальке» летом пройдёт сборы с «Зенитом»

Молодой российский полузащитник Ярослав Михайлов, который выступал за «Шальке», пройдёт летние тренировочные сборы с питерским «Зенитом».

Как рассказал «Чемпионату» Андрей Аршавин, молодой российский футболист, который выступал за «Шальке» на правах арендного соглашения, пройдёт летние сборы с «Зенитом», а дальше всё будет зависеть от него и от решения главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака. Аршавин отметил, что Михайлов либо останется в главной команде, либо снова отправится в аренду для получения игровой практики.

Напомним, что в этом сезоне Ярослав Михайлов провёл во второй немецкой лиге восемь поединков и отметился одним ассистом.