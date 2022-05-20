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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайч: ЦСКА хочет, чтобы я вернулся

20 Мая 2022 • 06:51 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который сейчас на правах аренды выступает за «Уэску», может летом вернуться в московский ЦСКА.

Гайч рассказал журналистам, что не исключает своего возвращения на родину в команду «Сан-Лоренцо». Форвард отметил, что руководители ЦСКА также хотят, чтобы он вернулся в московский клуб. Аргентинец добавил, что очень хотел бы поиграть в одной команде со своим хорошим знакомым полузащитником Хорхе Карраскалем.

В этом сезоне Адольфо Гайч провёл в испанской лиге в составе «Уэски» 26 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Уэска Адольфо Гайч
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