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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин назвал причину спада в игре Захаряна

19 Мая 2022 • 08:40 Комментировать

Футбольный специалист Сергей Силкин, поработавший главным тренером московского «Динамо», поделился мнением о спаде в игре хавбека «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«Зимой «Динамо» разобрали, и к Захаряну стали относиться по-другому. Он начал злиться. В такие моменты у Арсена мало что получается. Поэтому результативность упала», - приводит слова Силкина RT.

18-летний полузащитник провел в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 28 поединков. На его счету семь забитых мячей и шесть голевых передач.

В заключительном туре чемпионата «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Сочи». В этом матче решится судьба серебряных медалей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян
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