ЦСКА интересен опорный полузащитник «Фенербахче»

Турецкий журналист Янгиз Сабункуоглу в своих социальных сетях сообщил о том, что московский ЦСКА обратился к «Фенербахче» по поводу трансфера полузащитника Мерта Хакана Яндаша,

27-летний турок защищает цвета «Фенербахче» с 2020 года. До этого он выступал в «Сивасспоре». За «канареек» в текущем сезоне Яндаш сыграл 32 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами. Футболист в «Фенербахче» играет на позиции опорного полузащитника.

Стоит отметить, вчера в российских СМИ появилась информация, что Жан-Филипп Гбамен не останется в ЦСКА и покинет команду сразу после матча 30-го тура РПЛ против «Ростова». Таким образом, вероятнее всего, «армейцы» продолжают поиски усиления центра поля.