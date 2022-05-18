Бывший игрок «Зенита» Молло заявил, что агенты украли у него от 10 до 15 миллионов евро

Бывший игрок «Зенита» Йоан Молло заявил, что агенты за всю его карьеру украли у него от 10 до 15 миллионов евро. Сейчас футболист играет в 4-м французском дивизионе.

«Мне запрещено заниматься банковскими делами, я внесен в черный список Банком Франции, и я нахожусь в судебном разбирательстве со всеми банками, потому что я должен деньги повсюду», - сказал футболист в интервью Le Média Carré.

Молло сообщил, что агенты постоянно обманывали его и забирали часть денег.

«То, что со мной случилось, — это фильм. Никогда в жизни я не мог себе этого представить. Мои агенты брали свои комиссионные, но им этого было мало, они брали и мою зарплату. Они брали в банке разные кредиты от моего имени, покупали товары и продавали их себе в убыток», - сказал Молло.

Ранее футболист выступал за «Зенит» и «Крылья Советов», сыграв в чемпионате России 49 матчей, забив 6 голов и отдав 2 голевые передачи.