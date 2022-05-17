Петреску готов вернуться в Россию

Опытный румынский наставник Дан Петреску, известный по работе с «Кубанью» и «Динамо», готов вернуться в Россию.

Об этом «РБ-Спорту» рассказал агент румынского специалиста Николай Пырнэу. Агент отметил, что он вместе с Петреску готов детально рассмотреть все предложения, в том числе и из России. Пырнэу добавил, что румынский тренер готов вернуться в Россию даже несмотря на непростую политическую ситуацию.

Напомним, что последним местом работы Дана Петреску был румынский ЧФР Клуж. Специалист также тренировал китайские «Гуйчжоу» и «Цзянсу», команду «Аль-Наср» и многие другие клубы.