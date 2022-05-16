В «Химках» рассказали о ситуации с контрактами Жиркова и Мамаева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, продлит ли подмосковная команда контракты с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

Терюшков сказал «Чемпионату», что все контрактные вопросы будут решаться после окончания чемпионата, а сейчас никаких официальных решений ещё не принималось. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что «Химки» не собираются подписывать новые контракты с опытными Жирковым и Мамаевым, которые слишком часто травмируются и практически не играют.

В этом сезоне Юрий Жирков провёл в РПЛ в составе «Химок» три матча, а Мамаев сыграл в составе «красно-чёрных» лишь одну встречу.