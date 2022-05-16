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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов о матче «Спартак» – «Зенит»: «Два часа потерянного времени и судейская ошибка» эксклюзив

16 Мая 2022 • 07:19 Комментировать

Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым лаконично оценил происходившее на поле в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

- Унылая игра. Даже в таком матче, который ничего не решал, команды показали незрелищный футбол с минимумом моментов. Если честно, я ожидал более смелой и атакующей игры. Ну и не обошлось без судейской ошибки, конечно. Если коротко об игре, то это были два часа потерянного времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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