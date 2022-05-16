Экс-нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым лаконично оценил происходившее на поле в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит».

- Унылая игра. Даже в таком матче, который ничего не решал, команды показали незрелищный футбол с минимумом моментов. Если честно, я ожидал более смелой и атакующей игры. Ну и не обошлось без судейской ошибки, конечно. Если коротко об игре, то это были два часа потерянного времени.