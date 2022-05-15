Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, раньше тренировавший «Краснодар» и «Кубань», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

- Я думаю, матч будет больше выставочным. Большая вывеска, принципиальные соперники, две стратегии на игру, две тактики. «Зенит» – команда, которая больше старается доминировать, а «Спартак» – играть на быстрых атаках, у него итальянская оборона.

Есть ожидание нормального смотрибельного матча. «Зенит», понятно, чемпион, а у «Спартака» локальные моменты, ему важно хорошо подготовиться к финалу Кубка. Здесь нет стратегии результата, но есть стратегия большого матча.

Чемпионский коридор? Я вообще не понимаю, что он даёт. «Леванте» сделал «Реалу» коридор – и шесть голов получил, и вылетел из Примеры, нормально (смеётся)? Мне кажется, это не самое главное в футболе, как и кричалки. Самое главное – подготовленность футболистов, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. Если коридор – самое интересное, зачем тогда такой футбол?

То, что «Спартак» давно не выигрывал у «Зенита»? Мотивация у спартаковцев будет стопроцентная. Неважно, кто чемпионом стал, не стал. Это противостояние складывалось годами, есть психология, премиальные, ещё что-то, мотивации хватает. «Спартаку» надо в первую очередь доказать себе, что место в середине таблицы – случайная составляющая этого года. А «Зенит» будет стараться доказать, что он по праву чемпион, что он сильнее. Поэтому игра получится интересная.