Тульский «Арсенал» получит поддержку от области при любом исходе сезона

Один из руководителей «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал журналистам о перспективах тульской команды в следующем сезоне.

Аджоев сказал «Чемпионату», что у него недавно состоялся разговор с губернатором Тульской области, который заверил команду в том, что при любом исходе сезона «Арсеналу» будет обеспечена финансовая поддержка. Функционер отметил, что футболистам нужно проявить характер и всё же попытаться оставить тульский клуб в элитном дивизионе.

Напомним, что на данный момент футболисты «Арсенала» занимают последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.