Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тульский «Арсенал» получит поддержку от области при любом исходе сезона

13 Мая 2022 • 10:40 Комментировать

Один из руководителей «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал журналистам о перспективах тульской команды в следующем сезоне.

Аджоев сказал «Чемпионату», что у него недавно состоялся разговор с губернатором Тульской области, который заверил команду в том, что при любом исходе сезона «Арсеналу» будет обеспечена финансовая поддержка. Функционер отметил, что футболистам нужно проявить характер и всё же попытаться оставить тульский клуб в элитном дивизионе.

Напомним, что на данный момент футболисты «Арсенала» занимают последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
11:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита в матче между «Спартаком» и «Зенитом»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Семак исключает возможность сыграть со «Спартаком» вторым составом
11:20 · Россия. Премьер-лига
4 клуба РПЛ подали апелляцию на решение УЕФА по отстранению от еврокубков
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Это уже четвёртое чемпионство, и ребята, может быть, уже привыкли и особого значения не придают этому»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Будет хорошая игра со «Спартаком», и болельщику понравится»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: Если бы не было Юрана, то «Химки» бы пригласили Черчесова
10:52 · Россия. Премьер-лига
Алексей Ерёменко: Роман мог перейти в «Монако» 1
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» определился с брендом формы на следующий сезон
10:40 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» получит поддержку от области при любом исходе сезона
10:14 · Россия. Премьер-лига
Demix готов стать поставщиком формы для клубов РПЛ 2
10:09 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: У «Динамо» уже давно не было такого хорошего сезона
10:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Черчесов не вернётся в РПЛ
09:51 · Россия. Премьер-лига
Роман Ерёменко не хочет возвращаться в Россию 1
09:43 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сообщило, кто будет поставщиком формы на сезон-2022/2023
09:22 · Кубок России
Ваноли: «Лужники» для меня счастливый стадион
Все новости
Рекомендуем