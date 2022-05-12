Бакаев – о победе над «Енисеем»: «Приберегли реализацию для «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о выходе в финал Кубка России.

«Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч — следующий. Приберегли реализацию для «Зенита», - сказал Бакаев клубной пресс-службе.

«Спартак» в полуфинале Кубка России победил «Енисей» со счётом 3:0. В составе победителей голы забили Куинси Промес, Бакаев и Александр Соболев.

В финале «Спартак» сыграет против «Динамо» 29 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Действующий обладатель трофея «Локомотив» выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв «Енисею» (0:4).

Матч 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» состоится 15 мая в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 мск.