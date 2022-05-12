Карпин подтвердил, что сборная России летом не будет проводить товарищеские матчи и сборы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что национальная команда не будет принимать участие в товарищеских матчах летом.

«Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу».

Наставник сборной России отметил, что последние два года футболисты были лишены отдыха из-за коронавируса и связанных с ним ограничениями. Карпин признался, что пока не может сказать, когда сборная России соберётся в следующий раз.

Напомним, национальная команда в последний раз проводила тренировочный сбор в марте. Тогда основная команда победила молодёжную сборную со счётом 1:0.

В начале мая УЕФА объявил о том, что Россия отстранена от международных соревнований на сезон-2022/23.