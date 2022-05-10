Ребров вспомнил проигранный кубковый полуфинал с «Тосно»

Бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор команды Артём Ребров вспомнил полуфинальный матч Кубка России, в котором «красно-белые» уступили «Тосно».

«Сейчас могу рассказать, что мысленно еще до стартового свистка успел поставить Кубок на домашнюю полку с трофеями — настолько был уверен в победе», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» в том матче проиграл «Тосно» в серии пенальти. А команда из Ленинградской области в финале 2018 года выиграла турнир, в финале обыграв курский «Авангард» со счётом 2:1.

Завтра, 11 мая, «Спартак» на своём поле примет «Енисей» в полуфинале Кубка России. Встреча начнётся в 19:30 мск.