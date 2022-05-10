Живоглядов высказался о капитанской повязке в «Локомотиве»

Российский защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал клубной пресс-службе об эмоциях после получения капитанской повязки в матче с «Рубином».

Живоглядов сказал, что он узнал о том, что будет капитаном в матче с «Рубином» только в день игры, но это было вполне логично, ведь сейчас в «Локомотиве» очень много молодёжи и новичков, а он является одним из самых опытных футболистов в команде. Защитник отметил, что на его игру повязка никак не повлияла, ведь он и так в каждом матче выкладывается на все сто процентов.

Напомним, что в этом сезоне Дмитрий Живоглядов провёл в российском чемпионате 19 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.