Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы три футболиста, отыгравшие все 28 туров РПЛ без замен

09 Мая 2022 • 12:56 Комментировать

Три игрока команд российской Премьер-лиги отыграли все 28 туров нынешнего чемпионата без замен. Имена футболистов назвала пресс-служба турнира.

Все туры текущего розыгрыша Премьер-лиги отыграли голкиперы: Илья Лантратов («Химки»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Юрий Дюпин («Рубин»).

В это число мог попасть лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который до 28-го тура играл тоже без замен. Однако в игре с «Сочи» ветерана «армейцев» заменил 18-летний дебютант Владислав Тороп.

Напомним, что петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Дюпин Иван Ломаев Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
13:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» рассказал, кто может стать новым тренером «красно-белых»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Генич: Федотов не пойдёт в ЦСКА или «Спартак»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Леонченко о легионерах «Локомотива»: Все на месте
13:24 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Изидор назвал свой клуб на следующий сезон
13:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин о словах Гилерме про чемпионство «Локомотива»: Какой солдат не мечтает стать генералом
13:14 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива»: «Лоськов может любому молодому показать финты, которые тому и не снились»
13:14 · Кубок России
Булыкин высказался о полуфинале «Динамо» - «Алания»
13:09 · Кубок России
Самедов: Для Ваноли выиграть Кубок России будет большой удачей
13:01 · Россия. Премьер-лига
Бородин о возможном уходе Федотова в «Спартак»: Посмеялись всем тренерским штабом
12:56 · Россия. Премьер-лига
Названы три футболиста, отыгравшие все 28 туров РПЛ без замен
12:54 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита Кубка России
12:46 · Кубок России
Лещенко: Победа «Динамо» в Кубке России скрасит концовку сезона
12:45 · Кубок России
Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Динамо» в полуфинале Кубка России
12:42 · Россия. Премьер-лига
Бородин: Матч с ЦСКА был для Сочи ключевым
12:01 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: Отставка Слуцкого? Это уже решать руководству
Все новости
Рекомендуем