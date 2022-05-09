Названы три футболиста, отыгравшие все 28 туров РПЛ без замен

Три игрока команд российской Премьер-лиги отыграли все 28 туров нынешнего чемпионата без замен. Имена футболистов назвала пресс-служба турнира.

Все туры текущего розыгрыша Премьер-лиги отыграли голкиперы: Илья Лантратов («Химки»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Юрий Дюпин («Рубин»).

В это число мог попасть лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, который до 28-го тура играл тоже без замен. Однако в игре с «Сочи» ветерана «армейцев» заменил 18-летний дебютант Владислав Тороп.

Напомним, что петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги.