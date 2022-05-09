Антон Миранчук: Мечтаю снова играть с братом в одной команде

Восстановившийся после травмы полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал журналистам о том, что хотел бы снова поиграть в одной команде со своим братом Алексеем.

Миранчук сказал «Матч ТВ», что Алексей не собирается покидать Европу, хотя у него там пока всё складывается не лучшим образом. Антон отметил, что его мечта поиграть в европейской команде, но сейчас он мечтает о том, чтобы поиграть в одном клубе с братом. Полузащитник добавил, что у них с Алексеем всё здорово получалось в «Локомотиве».

Напомним, что в этом сезоне Алексей Миранчук провёл в итальянской лиге в составе «Аталанты» 19 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять ассистов.