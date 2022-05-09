Кечинов: Надо больше доверять своим тренерам

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами заявил, что клубам РПЛ нужно больше доверять российским специалистам.

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что он уже давно твердит о том, что российским командам нужно как можно больше доверять отечественным специалистам, которые хорошо работают и вкладывают в игроков душу, а не только приезжают для того, чтобы заработать денег или набраться опыта, как это сейчас происходит в «Спартаке» с Паоло Ваноли.

Напомним, что только в трёх команд российского элитного дивизиона работают иностранные главные тренеры.