«Ахмат» хочет подписать защитника из ФНЛ

Российский защитник калининградской «Балтики» Артём Мещанинов может продолжить свою карьеру в элитном дивизионе.

По информации «Матч ТВ», 26-летний российский футболист попал в сферу трёх российских клубов, но наибольший интерес к нему проявляет «Ахмат». Грозненская команда ещё в зимнее трансферное окно пыталась подписать защитника, но тогда руководители «Ахмата» посчитали, что сумма выкупа в 50 миллионов рублей слишком большая, но летом всё может измениться.

Напомним, что в этом сезоне Артём Мещанинов провёл в ФНЛ 33 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами. В активе защитника также пять жёлтых карточек.