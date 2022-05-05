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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» принял решение по Шапи-Сулейманову

05 Мая 2022 • 16:04 Комментировать

Российский нападающий Магомед Шапи-Сулейманов возвращается в российскую Премьер-лигу. Согласно сообщениям «РБ Спорт», в «Краснодаре» приняли решение дать еще один шанс 22-летнему игроку, который проводит нынешний сезон в аренде в Турции.

Шапи-Сулейманов играет за команду «Гиресунспор», которая выступает в элитном дивизионе чемпионата Турции. Россиянин принял участие в 31 поединке, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Магомед является воспитанником академии «Краснодара». Его начали привлекать к матчам за первую команду с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов
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