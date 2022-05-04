РФС рассматривает варианты перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз (РФС) ищет возможности, чтобы перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, об этом сообщает Sky Infos.

Источник пишет, что данная реакция связана с введёнными санкциями по отношению к российскому футболу на всех уровнях. Известно, что в AFC нет негативного настроя к России, как со стороны УЕФА (Союза футбольных европейских конфедераций).

Напомним, в понедельник, 2 мая УЕФА сообщил о том, что Россия отстранена от международных соревнований на всех уровнях на сезон-2022/23. Таким образом, российские команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Кроме этого, сборная России по мини-футболу, пляжному футболу и женская сборная не смогут выступать на чемпионатах Европы 2022 года.