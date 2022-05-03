Полузащитник «Спартака»: Думаю, что мы сможем подвинуть «Зенит» в следующем сезоне

Российский полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался по поводу шансов московской команды на борьбу с «Зенитом» за титул уже в следующем сезоне.

Игнатов сказал «РБ-Спорту», что если «Спартак» будет в каждом матче играть так, как во втором тайме поединка с «Крыльями Советов», то «красно-белые» вполне могут стать претендентами на чемпионство. Полузащитник считает, что московскому клубу по силам сдвинуть «Зенит» с первого места уже в следующем сезоне.

Напомним, что в этом сезоне «Спартак» пока идёт лишь на десятом месте в таблице. Михаил Игнатов провёл в РПЛ 21 встречу и сделал одну голевую передачу.