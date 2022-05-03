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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гасилин назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне

03 Мая 2022 • 11:35 Комментировать

Бывший нападающий «Зенита» и «Томи» Алексей Гасилин назвал главного конкурента питерской команды в следующем сезоне.

Гасилин сказал в эфире «Матч Премьер», что ему хочется, чтобы в следующем сезоне достойную конкуренцию «Зениту» всё же составил московский «Спартак», у которого для этого есть все возможности. Экс-игрок отметил, что в этом сезоне «красно-белые» играют просто отвратительно, но в следующем всё вполне может измениться.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Российская Премьер-Лига Алексей Гасилин
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