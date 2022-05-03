Гасилин назвал главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне

Бывший нападающий «Зенита» и «Томи» Алексей Гасилин назвал главного конкурента питерской команды в следующем сезоне.

Гасилин сказал в эфире «Матч Премьер», что ему хочется, чтобы в следующем сезоне достойную конкуренцию «Зениту» всё же составил московский «Спартак», у которого для этого есть все возможности. Экс-игрок отметил, что в этом сезоне «красно-белые» играют просто отвратительно, но в следующем всё вполне может измениться.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.