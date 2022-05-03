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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин рассказал, кому посвятил чемпионство в РПЛ

03 Мая 2022 • 11:30 Комментировать

Российский полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал журналистам о том, кому посвятил победу в РПЛ в этом сезоне.

Сутормин сказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что к каждой игре он готовился с мыслью о том, что нужно сделать всё для того, чтобы одержать победу. Полузащитник отметил, что посвятил титул в этом сезоне своей семье. Алексей добавил, что без поддержки близких людей он бы ничего не добился.

Напомним, что за три тура до окончания чемпионата футболисты «Зенита» уже досрочно обеспечили себе титул. Стоит отметить, что питерский клуб побеждает в РПЛ в четвёртый раз кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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