Камоцци: Спорт по всему миру должен быть вне политики

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от матчей под эгидой УЕФА.

Камоцци сказал «Спорт-Экспрессу», что после решения УЕФА ему вспомнилась цитата Нельсона Манделы, который в своё время заявил, что спорт может вселить надежду там, где раньше было только отчаяние. Советник Федуна отметил, что спорт по всему миру должен быть вне политики.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчах на следующий сезон.