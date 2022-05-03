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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: Спорт по всему миру должен быть вне политики

03 Мая 2022 • 09:07 Комментировать

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от матчей под эгидой УЕФА.

Камоцци сказал «Спорт-Экспрессу», что после решения УЕФА ему вспомнилась цитата Нельсона Манделы, который в своё время заявил, что спорт может вселить надежду там, где раньше было только отчаяние. Советник Федуна отметил, что спорт по всему миру должен быть вне политики.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчах на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Франко Камоцци
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