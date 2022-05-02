Червиченко считает русофобией решение УЕФА по России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко связывает решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от международных турниров с русофобией.

«Чисто русофобская истерия, которая абсолютно не законна. Будет интересно понаблюдать, как это дело будет рассмотрено в судах, поскольку у фемиды нет никаких аргументов», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что в России футбол станет продуктом внутреннего потребления, в стране начнутся создаваться внутренние турниры, к которым будут привлечены все, кто захочет в них участвовать.

Напомним, сегодня 2 мая, исполком УЕФА принял решение отстранить российские команды, сборную от международных соревнований в сезоне-2022/23.