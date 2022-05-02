Ловрен принял решение по своему будущему в «Зените»

Хорватский защитник Деян Ловрен принял решение о своем будущем. Об этом стало известно российским СМИ.

Согласно сведениям журналистов Metaratings, 32-летний исполнитель заинтересован в том, чтобы провести следующий сезон в футболке петербургского «Зенита». В настоящий момент Деян находится в лазарете «сине-бело-голубых» из-за повреждения, полученного зимой.

Действующее трудовое соглашение защитника с чемпионом России рассчитано до середины 2023 года.

Напомним, в минувший уик-энд «Зенит» гарантировал себе четвертое чемпионство подряд в Премьер-лиге.