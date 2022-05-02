Червиченко: Сейчас от Сергеева больше пользы, чем от Дзюбы

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил форвардов «Зенита» Ивана Сергеева и Артёма Дзюбы.

Червиченко сказал «Р-Спорт», что раньше Сергей Семак не мог обойтись без Дзюбы, а теперь габаритный форвард часто остаётся на скамейке запасных. Функционер отметил, что он изначально скептически относился к трансферу Сергеева, но сейчас Иван влился в состав команды, начал забивать, да и пользы от него больше, чем от того же Дзюбы.

Напомним, что в этом сезоне Иван Сергеев провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» восемь матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.