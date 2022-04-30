Бека-Бека: Я профессионал и буду следовать контрактным обязательствам

Французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил журналистам, что не планировал покидать московскую команду.

Бека-Бека сказал «Матч ТВ», что он сотрудник клуба с действующим контрактом. Француз отметил, что он также профессионал, который будет следовать контрактным обязательствам, так что он даже не думал о том, чтобы приостановить соглашение с «Локомотивом» и перейти в какую-нибудь другую команду.

Напомним, что Алексис Бека-Бека в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 14 матчей, в которых отметился тремя ассистами.