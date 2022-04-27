«Ростов» собирается выкупить Комличенко

Руководители «Ростова» планируют договориться с московским «Динамо» по поводу выкупа российского нападающего Николая Комличенко.

По информации Metaraitings.ru, ростовская команда собирается воспользоваться опцией выкупа 26-летнего российского футболиста, который сейчас выступает за «Ростов» на правах арендного соглашения. Напомним, что Комличенко перебрался в «Ростов» из «Динамо» прошлым летом.

В этом сезоне Николай Комличенко провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.