Пономарёв: Чалов в ЦСКА сейчас бы смотрелся лучше, чем Заболотный

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу российского форварда Фёдора Чалова, который сейчас выступает за швейцарский «Базель».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень рад за Фёдора, который забил очередной гол в составе «Базеля». Экс-игрок отметил, что Чалов в нынешнем ЦСКА смотрелся бы лучше, чем Заболотный, который не годится для такой комбинационной игры. Ветеран «армейцев» добавил, что Чалов смог бы легко наладить взаимодействие с легионерами.

Напомним, что в этом сезоне Фёдор Чалов провёл в швейцарском чемпионате 10 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.