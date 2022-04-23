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Форвард «Химок» Руденко: Готов вернуться в «Спартак»

23 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Руденко рассказал журналистам о том, в какие клубы готов перейти.

Руденко сказал «Р-Спорт», что готов вернуться в московский «Спартак», если «красно-белые» всё же позовут его обратно. Форвард отметил, что не против был бы перейти в «Зенит», «Локомотив» или ЦСКА, так как не видит в этом ничего плохого. Напомним, что Руденко является воспитанником московского «Спартака».

В этом сезоне Александр Руденко провёл в составе «Химок» в российском чемпионате шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Александр Руденко
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