Агент Рамиреса и Кордобы: Возвращение в «Краснодар»? Всё будет зависеть от политической ситуации

Агент Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы высказался по поводу возможного возвращения своих клиентов в «Краснодар».

Агент Кристиан Вайн сказал Sport24, что пока всё ещё неизвестно, что же будет дальше. Вайн отметил, что игроки были бы не против вернуться в краснодарскую команду, но всё будет зависеть от политической ситуации, которую сейчас невозможно предсказать.

Напомним, что из-за ситуации на Украине все иностранные футболисты покинули «Краснодар». В этом сезоне Кордоба в 15 матчах РПЛ забил шесть голов и сделал четыре ассиста. Рамирес провёл 12 матчей.