Адвокат, занимающийся разделом имущества Мамаева и его бывшей жены, арестован в Москве

Известный адвокат Вадим Лялин был арестован в Москве по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации «Р-Спорт», Басманный суд Москвы арестовал известного адвоката до 15 июня. Лялина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что адвокат получил известность благодаря тому, что защищал в суде множество артистов и спортсменов. Одним из текущих дел Лялина является раздел имущества полузащитника «Химок» Павла Мамаева с бывшей женой Аланой.

Напомним, что в этом сезоне Мамаев провёл в РПЛ в составе «Химок» лишь одну встречу.