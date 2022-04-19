Главный скаут «Зенита» высказался о Крицюке

Главный скаут питерского «Зенита» Константин Шипулин высказался по поводу голкипера Станислава Крицюка.

Константин сказал «Спорт-Экспрессу», что у Крицюка перед переходом в «Зенит» был очень хороший сезон в Португалии. Скаут отметил, что голкипер много играл и показывал очень высокий коэффициент надёжности. Шипулин добавил, что к мастерству Крицюка претензий нет, но, к сожалению, вратарь очень часто получает травмы.

Напомним, что в этом сезоне Станислав Крицюк провёл в российском чемпионате всего лишь семь матчей.