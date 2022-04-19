Скаут «Зенита» рассказал о том, почему Влашич не перешёл питерский клуб

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал журналистам о том, почему питерская команда не подписала хорватского полузащитника Николу Влашича.

Скаут сказал «Спорт-Экспрессу», что было бы логично подписать Влашича, который адаптирован к РПЛ и является одним из лучших игроков лиги на своей позиции. Шипулин отметил, что «Зенит» не стал подписывать хорвата, так как не было уверенности в том, что Никола стоит тех денег, которые за него просили.

Напомним, что в итоге Никола Влашич перебрался из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм».