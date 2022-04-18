Терехов раскрыл подробности о несостоявшемся трансфере в «Краснодар»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал о том, как в 2018-м году сорвался его трансфер в «Краснодар».

В интервью Sports.ru Терехов признался, что на него вышли руководители «Краснодара» и он лично общался с генеральным директором «быков» Владимиром Хашигом.

В итоге Терехов заявил, что по мнению руководства «Краснодара», футболист не соответствует уровню команды.

31-летний футболист стал игроком «Сочи» летом 2021 года. Его трансфер обошелся южанам в 1,8 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах в чемпионате России, ему удалось поразить ворота соперников 3 раза и сделал столько же результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.