Хлусевич высказался об адаптации в составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался относительно процесса адаптации в команде.

«До отъезда Айртона я тоже играл в старте. Очень приятно играть за основной состав. На ЦСКА не будет особого настроя. Наша задача — набор очков. Нам нужно бороться за трофеи. Если в чемпионате есть сложности, Кубок — наш шанс на титул.

В «Спартаке» адаптировался. Это большой клуб, где собрался прекрасный коллектив» — сказал Хлусевич изданию «Чемпионат».

Также футболист добавил, что на данный момент не чувствует себя твёрдым игроком стартового состава, ибо конкуренция в команде присутствует.

В Туле он выступал на позиции латераля, поэтому особых проблем с адаптацией на данной позиции не происходит.